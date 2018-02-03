"Агрессор мирового масштаба". В РФ сильно отреагировали на ядерную доктрину США

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Новая ядерная доктрина США демонстрирует, кто "подлинный агрессор мирового масштаба". Об этом 2 февраля в комментарии РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, документ "снимает всякую ответственность с руководства Штатов за любые действия, ведь в нем даны слишком большие возможности для вольной интерпретации событий на международной арене и ситуации во внутренних делах суверенных стран".

Бондарев подчеркнул, что в доктрине американцы "нигде не представили четких пояснений, собственных критериев "угрозы" или "чрезвычайных обстоятельств".

При этом глава оборонного комитета Совфеда РФ сомневается, что "политическое руководство этой ныне разобщенной страны настолько неразумно, чтобы от громких заявлений переходить к действию".

Бондарев считает неслучайным акцент доктрины на том, что ни к РФ, ни к Китаю США не намерены относиться как к противнику. Он посчитал это подтверждением того, что "в открытый конфликт с двумя ведущими мировыми державами американцы не полезут".

Пентагон обнародовал в пятницу, 2 февраля, ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

В доктрине указывается, что США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерное оружие.