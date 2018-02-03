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    Аналитика и комментарии

    Хроника 2 февраля: прощание с Каденюком, ядерная доктрина США

    (обновлено: )20010
    Проукраинские активисты в Запорожье разлили "кровь" и включили громкую музыку, чтобы воспрепятствовать проведению акции в память о победе под Сталинградом.
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина 

    В пятницу, 2 февраля, Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в Киеве простились с первым украинским космонавтом, в Запорожье активисты сорвали акцию в память о победе в Сталинградской битве. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Прощание с Леонидом Каденюком

    В пятницу в Киеве простились с первым и единственным космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком. Знаменитый украинец был похоронен на Байковом кладбище.

    Напомним, Каденюк скончался в Киеве 31 января на 68-м году жизни.

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    США представили ядерную доктрину

    Пентагон обнародовал в пятницу, 2 февраля, ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

    В Москве отреагировали достаточно резко. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что новая ядерная доктрина США демонстрирует, кто "подлинный агрессор мирового масштаба".

    Стрельба в школе Лос-Анджелеса
    latimes / Twitter
    Мировые тренды: 12-летний стрелок в США, дерусификация Украины

    Полторак в США обсудил вопрос летального оружия

    Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия в Украину достиг "полного понимания" главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом. Об этом он сообщил в пятницу в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает "Укринформ".

    В Запорожье активисты сорвали акцию "Полка Победы"

    В Запорожье в пятницу, 2 февраля, состоялась акция "Полка Победы", посвященную 75-летию победы в Сталинградской битве. На Аллее Славы возложили цветы к памятнику кобмату Еременко, погибшему во Второй мировой войне.

    На акцию также пришла группа людей с украинскими флагами и национальной символикой. Как сообщает портал "Акцент", проукраинские активисты разлили "кровь" и включили громкую музыку, чтобы воспрепятствовать проведению акции в память о победе под Сталинградом.

    Курс биткоина обвалился

    Самая популярная в мире криптовалюта биткоин дешевела в пятницу на торгах, опустившись ниже отметки в 8 тысяч долларов впервые с конца ноября.

    Биткоин потерял уже больше половины своей капитализации по сравнению с серединой декабря прошлого года, когда он сумел пробить уровень выше 20 тысяч долларов.

    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Он жил небом. В Киеве прощались с Каденюком

    В Киеве обстреляли автобусы

    Неизвестные в пятницу обстреляли припаркованные пассажирские автобусы в Голосеевском районе Киева. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

    В Корею на Олимпиаду прибыли первые украинские спортсмены

    Мужская сборная Украины по биатлону и команда по санному спорту прибыли в южнокорейский Пхенчхан, сообщает официальный сайт НОК Украины. Спортсмены разместились в Олимпийской деревне.

    День сурка: весна будет ранняя… или поздняя

    В США традиционно отметили День сурка. В штате Пенсильвания сурок Фил увидел свою тень, таким образом предсказывая долгую зиму и начало весны через 6 недель. А вот сурок Чак в Нью-Йорке не согласен со своим приятелем и предсказал раннюю весну, не увидев свою тень.

    С этим прогнозом солидарен харьковский сурок-предсказатель Тимка. Он не увидел своей тени, значит, весна уже близко

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