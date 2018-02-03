Хроника 2 февраля: прощание с Каденюком, ядерная доктрина США

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В пятницу, 2 февраля, Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в Киеве простились с первым украинским космонавтом, в Запорожье активисты сорвали акцию в память о победе в Сталинградской битве. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Прощание с Леонидом Каденюком

В пятницу в Киеве простились с первым и единственным космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком. Знаменитый украинец был похоронен на Байковом кладбище.

Напомним, Каденюк скончался в Киеве 31 января на 68-м году жизни.

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США представили ядерную доктрину

Пентагон обнародовал в пятницу, 2 февраля, ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

В Москве отреагировали достаточно резко. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что новая ядерная доктрина США демонстрирует, кто "подлинный агрессор мирового масштаба".

Полторак в США обсудил вопрос летального оружия

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия в Украину достиг "полного понимания" главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом. Об этом он сообщил в пятницу в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает "Укринформ".

В Запорожье активисты сорвали акцию "Полка Победы"

В Запорожье в пятницу, 2 февраля, состоялась акция "Полка Победы", посвященную 75-летию победы в Сталинградской битве. На Аллее Славы возложили цветы к памятнику кобмату Еременко, погибшему во Второй мировой войне.

На акцию также пришла группа людей с украинскими флагами и национальной символикой. Как сообщает портал "Акцент", проукраинские активисты разлили "кровь" и включили громкую музыку, чтобы воспрепятствовать проведению акции в память о победе под Сталинградом.

Курс биткоина обвалился

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин дешевела в пятницу на торгах, опустившись ниже отметки в 8 тысяч долларов впервые с конца ноября.

Биткоин потерял уже больше половины своей капитализации по сравнению с серединой декабря прошлого года, когда он сумел пробить уровень выше 20 тысяч долларов.

В Киеве обстреляли автобусы

Неизвестные в пятницу обстреляли припаркованные пассажирские автобусы в Голосеевском районе Киева. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

В Корею на Олимпиаду прибыли первые украинские спортсмены

Мужская сборная Украины по биатлону и команда по санному спорту прибыли в южнокорейский Пхенчхан, сообщает официальный сайт НОК Украины. Спортсмены разместились в Олимпийской деревне.

День сурка: весна будет ранняя… или поздняя

В США традиционно отметили День сурка. В штате Пенсильвания сурок Фил увидел свою тень, таким образом предсказывая долгую зиму и начало весны через 6 недель. А вот сурок Чак в Нью-Йорке не согласен со своим приятелем и предсказал раннюю весну, не увидев свою тень.

С этим прогнозом солидарен харьковский сурок-предсказатель Тимка. Он не увидел своей тени, значит, весна уже близко.