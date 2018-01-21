наверх
21.01.201821:56
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Россия

    Всем сторонам конфликта в Донбассе нужно прекращать обстрелы - МИД РФ

    (обновлено: )31230
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, войска и тяжелые вооружения в Донбассе отводить, но делать это с обеих сторон.
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Обеим сторонам противостояния на Донбассе нужно прекращать стрельбу и отводить вооружения, однако украинской стороне мешает то, что Киев не контролирует ряд подразделений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
    Закон о реинтеграции: реакция в РФ и Донбассе

    "Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже … Стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

    По его оценке, выполнению обязательств со стороны Киева мешает то, что он не контролирует ряд собственных подразделений.

    "Есть множество свидетельств… из "Би-Би-Си", других СМИ, которые бывали даже в этом году на линии соприкосновения, что батальоны типа "Азова" и ряд других никем не контролируются, кроме своих командиров. Украинская армия и ВС Украины не имеют на них никакого влияния, они никого не слушают", — объяснил министр.

    В качестве примера такой неподконтрольности Лавров привел блокаду Донбасса, объявленную радикалами. По его словам, президент Петр Порошенко поначалу осудил ее и "публично клялся ликвидировать … направлял какие-то силы по снятию этой блокады и провалился с этой попыткой".

    "После этого он счел за лучшее на 180 градусов развернуться и выдать свой декрет, узаконивая эту блокаду", — напомнил Лавров.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на конференции в Анкаре, Турция
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире