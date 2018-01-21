Всем сторонам конфликта в Донбассе нужно прекращать обстрелы - МИД РФ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Обеим сторонам противостояния на Донбассе нужно прекращать стрельбу и отводить вооружения, однако украинской стороне мешает то, что Киев не контролирует ряд подразделений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже … Стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

По его оценке, выполнению обязательств со стороны Киева мешает то, что он не контролирует ряд собственных подразделений.

"Есть множество свидетельств… из "Би-Би-Си", других СМИ, которые бывали даже в этом году на линии соприкосновения, что батальоны типа "Азова" и ряд других никем не контролируются, кроме своих командиров. Украинская армия и ВС Украины не имеют на них никакого влияния, они никого не слушают", — объяснил министр.

В качестве примера такой неподконтрольности Лавров привел блокаду Донбасса, объявленную радикалами. По его словам, президент Петр Порошенко поначалу осудил ее и "публично клялся ликвидировать … направлял какие-то силы по снятию этой блокады и провалился с этой попыткой".

"После этого он счел за лучшее на 180 градусов развернуться и выдать свой декрет, узаконивая эту блокаду", — напомнил Лавров.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.