В Черном море произошло землетрясение

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Черного моря в Краснодарском крае РФ в четверг вечером, жертв и разрушений нет, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Информация о землетрясении в поселке Ольгинка Туапсинского района поступила российским спасателям около 20.00 по Киеву в четверг.

"При уточнении информации в ФГБУН Геофизическая служба РАН города Обнинск было установлено, что произошло сейсмособытие. Магнитуда 3,6. Эпицентр в акватории Черного моря на удалении 20 километров от берега… на глубине 10 километров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители района толчки не ощущали, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Крымский мост в Черном море устанавливают устройства, защищающие его от динамических нагрузок и землетрясений, мост должен выдерживать толчки в 9 баллов.