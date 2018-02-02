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    В Черном море произошло землетрясение

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    Информация о землетрясении в поселке Ольгинка Туапсинского района поступила российским спасателям вечером 1 февраля. Магнитуда землетрясения составила 3,6 баллов.
    Шторм
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Черного моря в Краснодарском крае РФ в четверг вечером, жертв и разрушений нет, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

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    Информация о землетрясении в поселке Ольгинка Туапсинского района поступила российским спасателям около 20.00 по Киеву в четверг.

    "При уточнении информации в ФГБУН Геофизическая служба РАН города Обнинск было установлено, что произошло сейсмособытие. Магнитуда 3,6. Эпицентр в акватории Черного моря на удалении 20 километров от берега… на глубине 10 километров", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что жители района толчки не ощущали, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что на Крымский мост в Черном море устанавливают устройства, защищающие его от динамических нагрузок и землетрясений, мост должен выдерживать толчки в 9 баллов.

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