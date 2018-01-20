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    В мире

    Мощное землетрясение произошло в Мексике

    (обновлено: )47
    Магнитуда составила 6,3, эпицентр располагался в 76 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Информации о жертвах не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/ Winfried Rothermel

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Калифорнийском заливе в Мексике.

    По данным национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда составила 6,3, эпицентр располагался в 76 км к северо-востоку от города Лорето в штате Нижняя Южная Калифорния. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км.

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    Как сообщает национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте, на данный момент информация о возможном ущербе и жертвах стихии не поступала.

    Напомним, ранее подсчитали, что в Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца прошлого года. 

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