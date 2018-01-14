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    Смертельное землетрясение в Перу

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    Власти Перу уточнили число жертв землетрясения в регионе Арекипа в воскресенье утром – погиб один, а не два человека. Магнитуда землетрясения составила 6,8.
    Видеоканал New China TV на Youtube

    Министерство здравоохранения Перу в свою очередь сообщило со ссылкой на главу ведомства Абеля Салинаса, что всем пострадавшим, а их было около 65 человек, оказана помощь.

    Землетрясение в Иране. Архивное фото
    POURIA PAKIZEH / ISNA / AFP
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    "Некоторые из них получили легкие травмы, а одна беременная женщина находится под наблюдением, состояние ее здоровья защищено и контролируется", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

    Национальный институт гражданской обороны Перу сообщил, что доставит 100 палаток и матрасов для временного размещения членов 63 семей, жилье которых пострадало в результате подземного удара. Министерство обороны заявило о готовности направить при первой необходимости почти 1 тысячу военных для оказания помощи.

    По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена.

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