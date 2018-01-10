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    В Гондурасе объявили об опасности цунами после мощного землетрясения

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    Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Wally Santana

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Власти Гондураса объявили 12-часовую опасность цунами на части территории страны после мощного землетрясения.

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    Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP
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    "Опасность цунами объявляется на 12 часов с 22.00 вторника (06.00 среды по Киеву) в департаментах Грасиас-а-Диос, Колон, Атлантида и Ислас-де-ла-Баия", — говорится в сообщении постоянной комиссии по рискам центральноамериканской страны.

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    Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса, сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным платформы SkyAlert, магнитуда составила 7,5. Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC (4.51 по Киеву). Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. О жертвах и разрушениях пока данных нет.

    Напомним, в конце декабря прошлого года землетрясение произошло возле столицы Греции Афин. 

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