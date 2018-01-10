Мощное землетрясение произошло у побережья Гондураса, возможно цунами

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Гондураса, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC (4.51 по Киеву.). Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Толчки ощущались на большей части Гондураса. Удар ощущался также в южной части Мексики, в том числе в Канкуне.

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Есть угроза цунами.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, в конце декабря прошлого года землетрясение произошло возле столицы Греции Афин.