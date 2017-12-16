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    Мощное землетрясение в Индонезии: есть жертвы

    (обновлено: )32301
    Из-за землетрясения возле берегов Индонезии погибли по меньшей мере три человека. Кроме того, повреждены сотни зданий. Толчки ощущались также на соседнем крупном острове Сулавеси.
    В результате землетрясения в Индонезии погибли по меньшей мере три человека
    @dedewafi

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В результате землетрясения возле берегов Индонезии погибли по меньшей мере три человека. Об этом информирует агентство Reuters.

    "Власти сообщили о гибели трех человек и повреждении сотни зданий", – говорится в сообщении.

    ​Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на южном побережье самого густонаселенного в Индонезии острова Ява в пятницу. Толчки были зафиксированы в 16.47 по времени UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 104 километра. Толчки ощущались также на соседнем крупном острове Сулавеси.

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