Мощное землетрясение в Индонезии: есть жертвы

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В результате землетрясения возле берегов Индонезии погибли по меньшей мере три человека. Об этом информирует агентство Reuters.

"Власти сообщили о гибели трех человек и повреждении сотни зданий", – говорится в сообщении.

​Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на южном побережье самого густонаселенного в Индонезии острова Ява в пятницу. Толчки были зафиксированы в 16.47 по времени UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 104 километра. Толчки ощущались также на соседнем крупном острове Сулавеси.