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    В Мексике произошло почти 13 тыс землетрясений за три месяца

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    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (229)

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    По данным сейсмологической службы Мексики, больше всего подземных толчков было в сентябре - 5,7 тысячи. В частности, именно в сентябре - 7 и 19 сентября - произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @Reforma

    Последствия землетрясения в Мексике
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мексика, Хохутла: город, который был на карте страны... до землетрясения
    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Свыше 12,7 тысячи землетрясений магнитудой 1,2-8,2 произошли в Мексике в течение сентября-ноября текущего года, сообщила во вторник национальная сейсмологическая служба латиноамериканской страны.

    По данным ведомства, больше всего подземных толчков было в сентябре — 5,7 тысячи. В частности, именно в сентябре — 7 и 19 сентября — произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от этих двух сентябрьских землетрясений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).

    В октябре страну трясло почти 3,8 тысячи раз, число землетрясений в ноябре превысило 3,2 тысячи. Наибольшее число подземных толчков в Мексике регистрируется в штатах Оахака и Чьяпас, за ними идут Герреро, Мичоакан Колима и Халиско.

    Смотрите также: Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

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