Сильное землетрясение произошло возле Перу, ожидаются цунами

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США в воскресенье, 14 января, сообщил об угрозе возникновения волн после мощного землетрясения у побережья Перу.

"Опасные волны цунами прогнозируются на некоторых частях побережья. У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до одного метра выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили", — сообщается в заявлении центра.

Известно, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Перу. Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Напомним, 10 января власти Гондураса объявили 12-часовую опасность цунами на части территории страны после мощного землетрясения.