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    Сильное землетрясение произошло возле Перу, ожидаются цунами

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    Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил, что опасные волны цунами прогнозируются на некоторых частях побережья. У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до одного метра выше уровня моря.
    В Перу. Архивное фото
    RIA News Мария Ващук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США в воскресенье, 14 января, сообщил об угрозе возникновения волн после мощного землетрясения у побережья Перу.

    Землетрясение в Южной Корее
    REUTERS Yonhap via REUTERS
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    "Опасные волны цунами прогнозируются на некоторых частях побережья. У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до одного метра выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили", — сообщается в заявлении центра.

    Известно, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Перу. Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Напомним, 10 января власти Гондураса объявили 12-часовую опасность цунами на части территории страны после мощного землетрясения.

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