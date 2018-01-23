На Аляске из-за мощного землетрясения объявлена угроза цунами

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло во вторник около побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 09.31 по времени UTC (11.31 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг залегал на глубине 19 километров.

Информация о пострадавших не поступала.

Существует угроза цунами, сообщил Национальный центр предупреждения о цунами США (NTWC).

Геологическая служба отметила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.

Напомним, 14 января, землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Перу. Тогда погиб один человек, пострадали 65.