Землетрясение произошло в горнолыжной курортной зоне австрийских Альп

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в австрийских Альпах в ночь на четверг, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 01.47 по времени UTC (03.47 по Киеву) в 20 километрах от коммуны Санкт-Антон, которая является центром лыжной курортной зоны Арльберг. Очаг подземных толчков залегал на глубине один километр.

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О возможных сходах лавин, жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении на Аляске, из-за которого была объявлена угроза цунами.