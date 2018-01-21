Мощное землетрясение произошло на севере Чили

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в северной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 22.06 субботы по местному времени (3.06 воскресенья по Киеву).

Эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к югу от коммуны Путре, находящейся в провинции Паринакота.

Очаг землетрясения залегал на глубине 110,8 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, неделей ранее, 14 января, землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Перу. Тогда погиб один человек, пострадали 65.