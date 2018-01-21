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    В мире

    Мощное землетрясение произошло на севере Чили

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    Очаг землетрясения залегал на глубине более 110 километров, а эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к югу от коммуны Путре, находящейся в провинции Паринакота.
    Последствия землетрясения в Чили
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в северной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

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    Подземные толчки были зафиксированы в 22.06 субботы по местному времени (3.06 воскресенья по Киеву).

    Эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к югу от коммуны Путре, находящейся в провинции Паринакота.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 110,8 километра.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

    Напомним, неделей ранее, 14 января, землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Перу. Тогда погиб один человек, пострадали 65.

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