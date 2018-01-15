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    Землетрясение произошло вблизи Афин

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    Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах северо-восточнее греческой столицы. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Аттике, толчки ощущались в Афинах.

    Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах северо-восточнее Афин, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение произошло в 22.24 по местному времени (22.24 по Киеву).

    Смотрите также: Смертельное землетрясение в Перу

    Информации о пострадавших и разрушениях нет.

    Напомним, на днях разрушительное землетрясение произошло в Перу

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