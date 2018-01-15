Землетрясение произошло вблизи Афин

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КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Аттике, толчки ощущались в Афинах.

Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах северо-восточнее Афин, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение произошло в 22.24 по местному времени (22.24 по Киеву).

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Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, на днях разрушительное землетрясение произошло в Перу.