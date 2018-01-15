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    ЦИК РФ заявил о "провальной ситуации" с голосованием россиян в Украине

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    Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что с голосованием россиян в Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине".
    Выборы президента России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. ЦИК РФ не наблюдает особых проблем с организацией голосования россиян за рубежом на предстоящих выборах президента России, за исключением Украины, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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    Она отметила, что с голосованием россиян в Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине". ЦИК не может гарантировать россиянам, проживающим там, возможность проголосовать в ходе предстоящих выборов президента РФ на территории Украины, добавила Памфилова.

    По её словам, более вероятный сценарий — голосование в приграничных российских городах или на участках, которые будут образованы в граничащих с Украиной странах.

    "У нас 370 избирательных участков за пределами нашей родины, в основном, на них нет никаких проблем — ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни даже в Европе", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

    Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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