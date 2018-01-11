наверх
11.01.201823:38
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Россия

    Украина - Россия. Путин дал оценку отношениям "между братскими странами"

    (обновлено: )1396250
    Владимир Путин считает ситуацию между Киевом и Москвой ненормальной. При этом он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения будут нормализовываться.
    Президент РФ В. Путин встретился с представителями российских печатных СМИ и информагентств
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной, он рассчитывает на нормализацию в будущем.

    Тарас Шевченко
    Украинское фото
    Украинцы делают опасные для власти выводы - опрос

    "По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств.

    Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.

    Российский президент также добавил, что торговый оборот между Россией и Украиной вырос, это признак того, что фундамент для восстановления отношений есть.

    Читайте также: Крумханзля — очередной "варяг" на хлебное место. Зачем Украине иностранцы?

    "Несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос и вырос значительно. Это хороший признак того, что у нас есть фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом", — сказал Путин на встрече с главами российских печатных и интернет-СМИ, информагентств.

    Президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?