Украина - Россия. Путин дал оценку отношениям "между братскими странами"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной, он рассчитывает на нормализацию в будущем.

"По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств.

Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.

Российский президент также добавил, что торговый оборот между Россией и Украиной вырос, это признак того, что фундамент для восстановления отношений есть.

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"Несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос и вырос значительно. Это хороший признак того, что у нас есть фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом", — сказал Путин на встрече с главами российских печатных и интернет-СМИ, информагентств.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии.