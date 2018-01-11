Путин заявил о готовности России передать Украине корабли из Крыма

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии.

"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", — сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. "Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", — отметил Путин.

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Президент добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте. "Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, но никто в этом не заинтересован. По его словам, выполнение минских соглашений по Украине, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса, полностью бы устроило Россию.