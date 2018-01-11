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    Россия

    Путин рассказал, как провел новогодние праздники

    (обновлено: )26310
    Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что в новогодние праздники был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь.
    Президент РФ В. Путин встретился с представителями российских печатных СМИ и информагентств
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал, что все праздники проводит в России, наступивший 2018 год он встретил дома и на несколько дней ездил в морозный сибирский регион.

    "Что касается новогодних праздников и всех других праздников: я все праздники провожу в России. Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь. Там действительно был мороз — минус 33, но мне это нравится", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств.

    Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, выполнение минских соглашений по Украине, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса, полностью бы устроило Россию.

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