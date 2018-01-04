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    Россия

    Путин продлил ограничения на перевозку товаров из Украины через Россию

    (обновлено: )538130
    Россия ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 года запрета на перевозки определенных товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

    На пограничном пункте пропуска на границе Украины
    RIA News Александр Мазуркевич
    Как работает запрет на ввоз товаров из России в Украину

    "Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 г." словами "до 30 июня 2018 г.", — говорится в документе.

    Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

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    С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров из Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.

    По словам первого вице-премьера Украины, главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина с 2014 года потеряла около 15 миллиардов долларов из-за потери традиционных рынков реализации своей продукции, основным из которых был российский рынок. В целом, по словам заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, Украина в 2012-2016 годах потеряла 31,4 миллиарда долларов экспорта, из которых на данный момент благодаря переориентации бизнеса на новые рынки удалось компенсировать 6,1 миллиарда долларов.

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