Путин продлил ограничения на перевозку товаров из Украины через Россию

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 года запрета на перевозки определенных товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 г." словами "до 30 июня 2018 г.", — говорится в документе.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

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С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров из Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.

По словам первого вице-премьера Украины, главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина с 2014 года потеряла около 15 миллиардов долларов из-за потери традиционных рынков реализации своей продукции, основным из которых был российский рынок. В целом, по словам заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, Украина в 2012-2016 годах потеряла 31,4 миллиарда долларов экспорта, из которых на данный момент благодаря переориентации бизнеса на новые рынки удалось компенсировать 6,1 миллиарда долларов.