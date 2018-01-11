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    Россия

    "Везде свой нос суют". Путин о политике США

    (обновлено: )53990
    Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств заявил, что Вашингтон постоянно предпринимает попытки вмешательства в дела других стран и считает это нормой.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. США постоянно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела других и считают это нормой, заявил президент РФ Владимир Путин.

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    "То, что происходит с нашими СМИ, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причем достаточно агрессивно и злобно, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период. А то, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки как минимум, они считают это нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно", — сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

    "Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, стимулируют", — добавил он. По его словам, РФ не собирается "никуда вмешиваться".

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы "заврались", говоря о многолетнем вмешательстве России в выборы США.

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