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    Россия

    Путин признался, что не любит гримироваться

    (обновлено: )14640
    Президент России пришел в эфир программы "Время", которая отмечает 50-летний юбилей. По словам Путина, макияж для него не является чем-то естественным.
    Интервью В.Путина Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин признался, что не любит гримироваться перед эфирами.

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

    "Что касается камер, работы с камерой — для меня всегда было, не могу сказать, отвратительно, это перебор. Неприятно было знаете что-то, что для вас является естественным — всякий макияж и так далее", — сказал Путин в эфире юбилейной программы "Время".

    В свою очередь, Кирилл Клейменов, который вел программу вместе с диктором Анной Шатиловой, сообщил, что журналисты также не очень любят гримироваться.

    Ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что Владимир Путин традиционно встретит новый год дома и традиционно — в кругу родных, близких и друзей.

    Справка

    Программа "Время" в понедельник, 1 января, отмечает свой полувековой юбилей; праздничный выпуск на Первом канале ведет журналист Кирилл Клейменов и диктор Анна Шатилова. Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года.

    На долгие десятилетия она стала эталоном новостной тележурналистики и дала путевку в жизнь множеству ярких советских, а потом и российских телеведущих.

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