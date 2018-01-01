КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин признался, что не любит гримироваться перед эфирами.

"Что касается камер, работы с камерой — для меня всегда было, не могу сказать, отвратительно, это перебор. Неприятно было знаете что-то, что для вас является естественным — всякий макияж и так далее", — сказал Путин в эфире юбилейной программы "Время".

В свою очередь, Кирилл Клейменов, который вел программу вместе с диктором Анной Шатиловой, сообщил, что журналисты также не очень любят гримироваться.

Ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что Владимир Путин традиционно встретит новый год дома и традиционно — в кругу родных, близких и друзей.

Справка

Программа "Время" в понедельник, 1 января, отмечает свой полувековой юбилей; праздничный выпуск на Первом канале ведет журналист Кирилл Клейменов и диктор Анна Шатилова. Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года.

На долгие десятилетия она стала эталоном новостной тележурналистики и дала путевку в жизнь множеству ярких советских, а потом и российских телеведущих.