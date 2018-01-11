Крумханзля - очередной "варяг" на хлебное место. Зачем Украине иностранцы?

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

"ПриватБанк" планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля (Petr Krumphanzl). По информации агентства "Українські Новини", в ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры наблюдательным советом "ПриватБанка"".

Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге, по образованию математик. С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором. С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

Как сообщается, Крумханзль владеет английским, немецким, русским, чешским и японским языками. Также он увлекается айкидо.

Зиц-председатель Фукс

"Я еще за полгода до этого, когда объявляли какие-то конкурсы по поводу отбора главы правления "ПриватБанка", говори, что вероятнее всего отберут иностранца. Это связано с тем, что на самом деле никто не собирается восстанавливать работу "ПриватБанка", а чтобы избежать потом ответственности за все те "негаразды", которые произойдут в ближайшем будущем в "ПриватБанком": с выведением средств, с ненадлежащим контролем, с ненадлежащим взысканием с учредителей. Наймут иностранца, который может в дальнейшем спокойно покинуть территорию Украины и остаться безнаказанным за те махинации, которые проводятся, проводились и будут проводиться в "ПриватБанке". А все его научные звания, как мы уже неоднократно убедились на всех этих бальцеровичах, "Укрзализныце", Минфине, Минэкономики — они, в общем-то, ничего не стоят. Потому что иностранцы не могут работать на благо Украины", — сказал РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По мнению адвоката, Крумханзль прекрасно осознает, что правительство Украины фактически отводит ему роль Фунта из "Золотого теленка".

"При этом, я думаю, что он назначил себе достойное вознаграждение за то, что он, вероятнее всего, никогда больше не сможет банковским бизнесом. В конце-концов будет возбуждено уголовное дело, и лет 5-6 ни одно приличное банковское сообщество его не примет. Максимум — он сможет консультантом в какой-то третьесортной компании ездить, подобно грантоедам в развивающиеся страны и рассказывать, как он что-то чего-то там победил, как грузины ездят, ну, и всё", — считает Кравец.

Хотели как лучше?

Когда в министерские кресла в Украине сажали иностранцев, президент Украины объяснял это решение благими намерениями: мол, главная задача правительства — борьба с коррупцией, и зарубежные специалисты, не связанные с украинскими олигархами, — самые подходящие кандидаты. Да и опыта у них должно быть больше.

"Изначальное предположение состояло в том, что система, которая работала в Украине, была неэффективна во многом из-за того, что здесь процветает кумовство, родственные связи, группы, кланы, что копировало ситуацию части стран Средней Азии бывшего Советского Союза. То есть, это все совершенно неадекватно и ненормально, и пытались эту ситуацию каким-то образом переломить. Переломить, используя просто украинцев, казалось достаточно сложно, потому что они все в конце концов оказывались в каких-то кланах, и даже "новая кровь", которая пришла, как таковой "новой кровью" особенно не являлась, потому что просто приходили новые кланы. И казалось, что если ты вносишь в эту систему извне, то может быть какая-то позитивная подвижка. И в этом плане сыграл свою роль опыт некоторых стран, которые разрешали иностранцам активно работать, например Новая Зеландия. Я сам, каюсь, грешен, потому что когда я в 2009 или 2010 году рассказывал про реформу государственного управления, считал, что это неплохо. Но речь не шла о ключевых позициях, а о том, что на государственных должностях могут работать иностранцы, особенно, если это не касается вопросов, связанных с государственной безопасностью", — пояснил РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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Кредо варягов: главное — вовремя смыться

Тем не менее, никто из варягов особыми достижениями в профессиональной сфере похвастаться не мог. Так, министр здравоохранения Александр Квиташвили в Грузии был министром труда, здравоохранения и соцполитики. Прослыл реформатором, только какие конкретные новшества он внес, никто не упоминает. Литовец Айварас Абромавичус, воглавлявший Министерство экономики, занимался инвестициями в Восточную Европу. Но ни одного громкого проекта в багаже у него не было. Главным достижением министра финансов — американки украинского происхождения Натальи Яресько — называли ее работу в Госдепе США.

Все иностранцы продержались в креслах недолго и вскоре ушли из власти. В министерском кресле еще удерживается американка Ульяна Супрун, да и то на птичьих правах.

Вслед за министрами стали привлекать иностранцев на должности ТОП-менеджеров государственных компаний. Самый яркий пример — поляк Войцех Бальчун, возглавивший "Укрзализныцю". Продержавшись в кресле около года и уйдя в отставку, в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet Бальчун рассказал, как ему работалось в Украине, и почему он ушел. Его откровения многих удивили. Ведь поляк назвал своим главным успехом то, что он вернулся из Украины живым.

Спустя год после начала работы подала в отставку Хатия Деканоидзе — глава Нацполиции из грузинской команды реформаторов. По ее словам, свою миссию она выполнила, но подчеркнула, что политики вмешиваются в работу правоохранительной системы.

Но отставники-варяги уезжают из Украины в хорошем настроении и с туго набитыми карманами: их зарплаты были просто фантастическими.

Хлебное место

Украинская система последнего времени доказала, что очень многие, в том числе и Устенко, которые анализировали опыт других стран по привлечению иностранцев, не "повесили" этот опыт на украинский контекст.

"Украинский контекст показал, что в реальности то, что работает в Новой Зеландии, во-первых, не сработает у нас, а во-вторых, степень неэффективности государственного аппарата и его сопротивление любого рода реформам просто топит любого нового человека, который приходит в эту систему. И даже если он приходит с какими-то блестящими идеями и пониманием, как оно должно работать, не в состоянии реализовать это в украинском контексте. И это очень печально. С этой точки зрения получается, что любые назначения иностранцев сыграли, как мне кажется, в минус, а не в плюс", — сказал Устенко.

Но Украина и не искала специалистов так, как это делали те страны, которые использовали иностранцев на государственных постах. Эти страны расценивали привлечение иностранцев как бизнес и искали их через хедхантинговые компании, это был действительно конкурс. А не так, как в Украине: любой иностранец, желающий прийти сюда работать по своим собственным мотивам, вдруг получал эту работу.

При этом оказалось, что в Украине у большей части привлеченных иностранцев оказалась своя, совершенно собственная система мотивации, отличная от наших представлений. Мы представляли, что люди хотят себя реализовать, имеют блестящие идеи, очень конкурентноспособные.

"По факту оказалось, что мы вязли не очень конкурентноспособных, не очень желающих себя реализовать, или желающих себя реализовать в наших условиях, потому что в тех условиях, где они раньше находились, они были просто не в состоянии это сделать. И вышло так, что мы получили людей с низким уровнем мотивации в масштабах развития страны. причем по всем направлениям. Их мотиваторами оказались: улучшить свое резюме, пересидеть время (потому что люди были нереализуемы в других каких-то проектах). Возможно — заработать, потому что зарплаты, которые платит Украина, не платят многие частные секторы в развитых странах, а тут платили просто так. Шутка ли — зарплаты, которые получают даже не иностранцы, а наши ТОП-менеджеры на государственных предприятиях. И самое печальное, что судя по тому, что происходило дальше, оказалось, что никто из иностранцев себя особенно с этой страной и не связывал", — отметил Устенко.

Тайные мотивы

Но вместе с тем варяги помогли правящему классу создать своеобразную яркую картинку, что власть открыта и готова к любым изменениям.

По мнению политтехнолога Дмитрия Корнейчука, назначение на госдолжности иностранцев имеет несколько мотивов.

"Первый — это требование американцев и МВФ для контроля за полученными деньгами или для перекрывания потоков по выводу бюджетных денег, которые могли бы пойти на погашение долгов. Это и бывшая глава Минфина Яресько, и новый глава "ПриватБанка". Второй — это зиц-председатели, которыми власть пыталась прикрыть свои коррупционные схемы под видом реформ. Это экс- глава "Укрзализныци" Балчун, экс-министр экономики Абромавичус и так далее. По сути, иностранцы специально подбирались с такой сомнительный биографией, чтобы играть по правилам нашей власти. Получая свои "откаты" и закрывая глаза на все коррупционные схемы. Мало того, власть сознательно не привлекала нормальных иностранных спецов, чтобы показать народу: мол, эти иностранцы воруют так же, как и наши чиновники, и все они одинаковые", — сказал РИА Новости Украина Дмитрий Корнейчук.

Для понимания: в мире средняя зарплата выпускника Гарвардского университета с опытом колеблется в пределах около 200 тысяч долларов в год. Но тем не менее, в Украине иностранцы получали в три раза больше. Ведь если эти иностранцы столь "круты", то могли бы себя вполне успешно реализовать, и им Украина была бы не интересна, но они сюда приехать согласились. Значит, у них есть какие-то другие мотиваторы.