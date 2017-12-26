Кремль назвал условия посредничества между США и КНДР

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Россия может стать посредником между Вашингтоном и Пхеньяном лишь при необходимости и желании сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон. Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы все-таки открыть путь для деэскалации напряженности", — сказал Песков.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США. СБ ООН принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

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