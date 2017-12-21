Очередной военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу на западе страны, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Отмечается, что военнослужащий КНДР появился на контрольно-пропускном пункте в 08.04 (01.04 по Киеву) в четверг, сообщил журналистам представитель комитета. Соответствующие службы страны выясняют детали.

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В ноябре в Южную Корею перебежал солдат КНДР. При побеге он получил пять огнестрельных ранений в спину и был госпитализирован.