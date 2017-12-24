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    КНДР назвала новые санкции СБ ООН актом войны

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    В КНДР заверили, что отвергают "состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове".
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. КНДР отвергает новые санкции СБ ООН как акт войны.

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    Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном в воскресенье по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    "Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом", — говорится в заявлении.

    Накануне СБ ООН принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

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