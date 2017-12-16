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    В России "скорая помощь" врезалась в лося, водитель погиб

    (обновлено: )261
    В результате столкновения с животным "скорая" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате ДТП водитель "скорой" скончался от полученных травм.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 дек – РИА Новости Украина. Водитель "скорой помощи" в Ярославской области погиб в аварии с участием трех автомобилей, причиной которой стал вышедший на дорогу лось, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Марина Кокуева.

    По ее словам, ДТП произошло в пятницу вечером на трассе М8 "Холмогоры" в Даниловском районе.

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    "По предварительной информации, автомашина Suzuki, двигаясь в сторону Ярославля, задевает неожиданно вышедшего на дорогу лося. В результате этого лось оказывается на встречной полосе, где движется автомобиль УАЗ скорой медицинской помощи. Происходит столкновение", — сказала собеседница.

    Она пояснила, что в результате столкновения "скорая" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi Pajero.

    "В результате ДТП водитель "скорой" скончался от полученных травм, женщина-фельдшер с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимацию", — уточнила Кокуева.

    По ее словам, в автомобиле "скорой" находились двое пассажиров: пациентка и сопровождавший ее сын. Оба доставлены в больницу.

    На месте ДТП работает оперативно-следственная группа УМВД по региону, сотрудники ГИБДД.

    Ранее сообщалось, что в Украине в этом году произошло более 146 тысяч ДТП, в которых погибли 3058 человек.

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