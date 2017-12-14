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    Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" после ДТП с детьми

    (обновлено: )48601
    На место трагедии уже прибыли министр транспорта Элизабет Борн и министр образования Жан-Мишель Бланкер, ожидается прибытие премьера Эдуара Филиппа и главы МВД Жерара Коллона.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" после столкновения школьного автобуса и поезда на юге страны, жертвами которого, по предварительным данным, стали четыре человека.

    ​"Мысленно я с жертвами и их семьями этого ужасного инцидента со школьным автобусом. Полная государственная мобилизация для оказания им помощи", — написал Макрон в своем Twitter.

    Ранее школьный автобус столкнулся с региональным поездом TER на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном. По предварительным данным, жертвами столкновения стали четыре человека. Еще более десяти получили травмы различной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших есть дети.

    На место трагедии уже прибыли министр транспорта Элизабет Борн и министр образования Жан-Мишель Бланкер, ожидается прибытие премьера Эдуара Филиппа и главы МВД Жерара Коллона.

    Официальных заявлений о количестве жертв и пострадавших пока не поступало.

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