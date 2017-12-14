Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" после ДТП с детьми

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" после столкновения школьного автобуса и поезда на юге страны, жертвами которого, по предварительным данным, стали четыре человека.

VIDEO #Millas Violent #accident entre un car scolaire et un #train dans les Pyrénées-Orientales. Le car est coupé en deux. pic.twitter.com/5PV9tVcSj9 — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) 14 декабря 2017 г.

​"Мысленно я с жертвами и их семьями этого ужасного инцидента со школьным автобусом. Полная государственная мобилизация для оказания им помощи", — написал Макрон в своем Twitter.

Ранее школьный автобус столкнулся с региональным поездом TER на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном. По предварительным данным, жертвами столкновения стали четыре человека. Еще более десяти получили травмы различной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших есть дети.

На место трагедии уже прибыли министр транспорта Элизабет Борн и министр образования Жан-Мишель Бланкер, ожидается прибытие премьера Эдуара Филиппа и главы МВД Жерара Коллона.

Официальных заявлений о количестве жертв и пострадавших пока не поступало.