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    В полиции назвали страшную цифру погибших в этом году в ДТП

    (обновлено: )35030
    Начальник Департамента патрульной полиции подчеркнул, что чаще всего причинами ДТП были нарушения ПДД и вождение в нетрезвом состоянии.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Украине в этом году произошло более 146 тысяч ДТП, в которых погибли 3058 человек, сообщил на конференции Мининфраструктуры начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает "112 Украина".

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    УНИАН
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    По его словам, в авариях на украинских дорогах были травмированы более 31 тысячи человек.

    "За 11 месяцев 2017 было 146 тыс. ДТП. Из них 24 тысяч с пострадавшими. Погибли 3058 наших граждан… Только в этом году полицейские обнаружили и зафиксировали более чем 2 млн нарушений, грубых нарушений", — рассказал он.

    Он также подчеркнул, что чаще всего причинами ДТП были нарушения ПДД и вождение в нетрезвом состоянии.

    "Основные причины — это превышение максимально разрешенной скорости движения, это нарушение правил маневрирования, нарушение правил перезда перекрестков, несоблюдение дистанции, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это свидетельствует о том, что у нас недостаточное законодательство в сфере безопасности дорожного движения. В нас нет фиксаций нарушений ПДД", — констатировал он.

    Напомним, в Киеве в течение 2017 года возросло количество ДТП, совершенных пьяными водителями.

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