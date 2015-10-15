РФ готова сотрудничать с Украиной как с новым членом СБ ООН - МИД

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми вновь избранными непостоянными членами Совета Безопасности ООН, в том числе с Украиной, говорится в сообщении МИД РФ.

В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1 января 2016 года места за столом Совета Безопасности ООН займут Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.

"Рассчитываем, что, участвуя в работе этого органа ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, эти государства будут активно способствовать закреплению центральной роли Организации в мировых делах, повышению ее эффективности и авторитета в реализации глобальной повестки дня, выступать за политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций на основе строгого соблюдения целей и принципов устава ООН и международного права", — говорится в сообщении.

"Со своей стороны готовы к конструктивному сотрудничеству с вновь избранными членами Совета Безопасности", — добавляет МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос, каким в случае избрания будет настрой Украины на работу в СБ с Россией, которая является постоянным членом Совета, сказал, что "определенно не примирительный". Однако, по его словам, Украина намерена полностью придерживаться принципов этой международной организации.

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В конце января Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.