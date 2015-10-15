наверх
10.03.201803:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Россия

    РФ готова сотрудничать с Украиной как с новым членом СБ ООН - МИД

    Тема:

    Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США (272)

    (обновлено: )15501
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос, каким в случае избрания будет настрой Украины на работу в СБ с Россией, которая является постоянным членом Совета, сказал, что "определенно не примирительный".
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми вновь избранными непостоянными членами Совета Безопасности ООН, в том числе с Украиной, говорится в сообщении МИД РФ.

    В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1 января 2016 года места за столом Совета Безопасности ООН займут Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.

    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН. Видео
    Сайт президента Украины
    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

    "Рассчитываем, что, участвуя в работе этого органа ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, эти государства будут активно способствовать закреплению центральной роли Организации в мировых делах, повышению ее эффективности и авторитета в реализации глобальной повестки дня, выступать за политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций на основе строгого соблюдения целей и принципов устава ООН и международного права", — говорится в сообщении.

    "Со своей стороны готовы к конструктивному сотрудничеству с вновь избранными членами Совета Безопасности", — добавляет МИД.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос, каким в случае избрания будет настрой Украины на работу в СБ с Россией, которая является постоянным членом Совета, сказал, что "определенно не примирительный". Однако, по его словам, Украина намерена полностью придерживаться принципов этой международной организации.

    Читайте также: Украина идет на юридическую войну с РФ из-за $3 млрд долга. Оценки экспертов

    В конце января Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине