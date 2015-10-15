Членство Украины в Совбезе ООН. Мнение Рудякова

Украина намерена получить непостоянное членство в Совете безопасности ООН, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Глава ведомства отметил, что Украина — единственный кандидат от группы восточноевропейских государств. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Украина была в ряду основателей ООН и уже трижды избиралась непостоянным членом Совбеза.

Выборы пяти новых непостоянных членов Совбеза состоятся 15 октября в штаб-квартире ООН.

Перспективы получения Украиной непостоянного членства в Совбезе ООН в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Вы разделяете оптимизм Павла Климкина по поводу членства Украины в Совбезе?

— Оптимизм вполне оправдан. Вопрос в том, сколько мы наберем на голосовании. Но десяток голосов особой роли не сыграют. Думаю, что у нас 99% за то, что мы получим желаемое.

Что Украине даст членство в Совбезе ООН?

— Как любой костюм, само по себе это ничего не дает. В этом нет особого смысла — стать членом Совбеза ради того, чтобы стать. Мы там были в начале 2000-х годов, ничем особо себя там не проявили, не продвинули какие-то свои интересы.

Это имеет смысл, если сформировать какую-то программу действий, сформулировать интересы, которые могут быть реализованы с помощью инструмента членства в Совбезе. Мы страна средняя, не Америка, и сами по себе вряд можем продвигать интересы. Поэтому необходим определенный пул стран-членов ООН, который будет наполнять мировую повестку дня вопросами, которые нас интересуют, принимать решения в наших интересах. Здесь важен не статус, сколько работа в этом статусе.

Какие страны могут входить в пул поддержки Украины? 112 Украина/Youtube Видео. Заседание СБ ООН по трибуналу в деле MH17: Климкин vs Чуркин

— Пока трудно об этом говорить, у меня нет информации, что с кем-то из непостоянных членов Совбеза налажены рабочие контакты. Исторически сложилось, что мы пользуемся поддержкой некоторых постоянных членов Совбеза — США, Франции, Великобритании. Поэтому десятка непостоянных членов нас интересует постольку-поскольку, с ними, я думаю, можно и не вести отдельной работы. У нас выигрышная позиция, но все равно ее нужно дорабатывать, согласовывать с теми же американцами.

Какие вопросы в первую очередь Украина будет выносить на повестку дня в Совбезе? Вопросы миротворцев и создания трибунала по Boeing?

— Да, именно в такой последовательности, начиная с миротворческого контингента. Но поставить в повестку дня — это одно, а обеспечить нужное голосование — это другое. Сами мы этого не можем, нам нужны партнеры, которые будут собирать голоса и обеспечивать нам поддержку.

Для нас важно, чтобы украинский вопрос оставался в глобальной повестке дня в тех или иных формах, причем с расширением диапазона. Например, в мире есть такой проект как глобальная коалиция по Африке, и одной из ее задач является содействие инвестированию в страны африканского континента. Для нас этот опыт может быть интересен, мы тоже можем какие-то инвестиционные программы притягивать через этот инструмент.

Есть очень широкий диапазон возможностей. Надеюсь, что наши дипломаты выберут основное, по которому можно будет работать под лозунгом "капля камень точит". Также нужно учитывать, что будет и противодействие нашим любым инициативам.

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Ранее политолог Валентин Гладких заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что Украина не проводит самостоятельную политику, а находится под внешним управлением.

При этом директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко отметил,что ООН занимается миротворчеством в тех регионах, где существует определенный вакуум силы и заинтересованность постоянных государств-членов Совбеза, а в других местах деятельность ограничена их интересами.