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    Политика

    Геращенко назвала ключевые темы переговоров с Волкером

    (обновлено: )14103
    По словам Ирины Геращенко, в повестке дня нардепов и спецпредставителя по Украине - ситуация в сфере безопасности и гуманитарной сфере, вопросы освобождения пленных и введение миротворцев ООН.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что депутаты Верховной Рады намерены обсудить со спецпредставителем по Украине Куртом Волкером в ходе его визита в страну три ключевые темы по урегулированию в Донбассе: ситуацию в сфере безопасности и гуманитарной сфере, вопросы освобождения пленных и введения миротворцев ООН.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Волкер посетит Украину в понедельник. Позже сам Волкер подтвердил эту информацию, сообщив, что в ходе поездки, в частности, посетит Донбасс.

    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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    "Во время визита Курта Волкера в Украину состоится его встреча с депутатами в рамках минской платформы (неформальная группа в парламенте, которая занимается вопросами урегулирования в Донбассе – Ред.) с президентом, правительством, министром иностранных дел. И мы будем стремиться с депутатами в рамках минской платформы обсудить три ключевые темы: это гуманитарная, экологическая ситуация и ситуация с безопасностью в Донбассе, миротворческая миссия в Донбассе и заложники", — сказала Геращенко журналистам в понедельник.

    По ее словам, украинская сторона обратилась к посольству США с просьбой организовать встречу Волкера с семьями пленных и без вести пропавших в Донбассе, чтобы он мог "из первых уст услышать об этих проблемах".

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