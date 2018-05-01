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    Помощник госсекретаря США Митчелл летит в Украину

    (обновлено: )11901
    АнонсированоГосдепом, что в ходе визита в Киев, Митчелл поддержит суверенитет Украины и призовет правительство страны к проведению реформ.
    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 1-3 мая Украину, сообщил госдепартамент.

    После министерской встречи НАТО в Брюсселе Митчелл посетит Грузию, точная дата поездки не указана. В Тбилиси он выскажется в поддержку "североатлантических устремлений Грузии".

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    Визит в Киев пройдет 1-3 мая. Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовет правительство страны к проведению реформ, сообщили в Госдепе.

    Накануне, 26 апреля, сенат США утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря. 

    Напомним, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встречался с Уэссом Митчеллом. В частности, стороны обсудил нашумевший "план Авакова" по Донбассу. 

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