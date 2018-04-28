США отнесли Украину и РФ к "расхитителям" интеллектуальной собственности

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. США включили Россию и Украину в число стран, которые занимаются хищением интеллектуальной собственности. Перечень таких стран содержится в ежегодном докладе офиса Торгового представителя США.

Читайте также: Воры вне закона. США ждут от Украины действий по пиратству

"В этом году мы определяем в докладе зарубежные страны, которые нарушают адекватную и эффективную защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности США… Мы определяем 12 стран в списке приоритетных: Алжир, Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт, Россия, Украина и Венесуэла", — заявил журналистам на брифинге представитель ведомства.

Читайте также: Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США

Напомним, ранее в ЕС заявили, что зафиксировал в Украине рост пиратства и производства подделок.