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    США отнесли Украину и РФ к "расхитителям" интеллектуальной собственности

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    В докладе указаны страны, которые нарушают адекватную и эффективную защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности США. Кроме Украины и РФ, в документе также присутствуют Алжир, Аргентина, Канада, Чили и другие.
    Флаги Украины и США
    Twitter Администрации президента Украины

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. США включили Россию и Украину в число стран, которые занимаются хищением интеллектуальной собственности. Перечень таких стран содержится в ежегодном докладе офиса Торгового представителя США.

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    "В этом году мы определяем в докладе зарубежные страны, которые нарушают адекватную и эффективную защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности США… Мы определяем 12 стран в списке приоритетных: Алжир, Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт, Россия, Украина и Венесуэла", — заявил журналистам на брифинге представитель ведомства.

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    Напомним, ранее в ЕС заявили, что зафиксировал в Украине рост пиратства и производства подделок

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