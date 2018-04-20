наверх
20.04.201816:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Возле Широкино и Авдеевки появились первые антиснайперские комплексы

    (обновлено: )183
    Первые антиснайперские комплексы размещены в районе Авдеевки и Широкино. По словам главы государства, "интенсивность снайперского огня была значительно меньше".
    Петр Порошенко в Донбассе
    @STsegolko

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что силовики в зоне проведения военной операции в Донбассе получили первые современные антиснайперские комплексы.

    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО
    Контактная группа в Минске заявила о приверженности перемирию в Донбассе

    "Сегодня пошли первые антиснайперские комплексы, очень современные, дальнобойные… Как только они (ополченцы — Ред.) узнали, что в тех районах, возле Авдеевки, возле Широкино, размещаются эти комплексы, то сразу интенсивность снайперского огня была значительно меньше", — заявил Порошенко во время открытия реконструированного Львовского областного клинического перинатального центра.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Решетников
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в Восточной Гуте. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге