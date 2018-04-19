наверх
19.04.201817:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель обсудит с Макроном урегулирование конфликта в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (447)

    (обновлено: )11202
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможный вклад обеих стран "в урегулирование конкретно в Сирии либо… в Украине".
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Tobias SCHWARZ / AFP

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Украине проще отказаться от Донбасса, чем реализовывать "Минск" - Макитра
    КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. На переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном планируется обсудить вклад Германии и Франции в сирийское и украинское урегулирование, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    "Нам нужна единая европейская внешняя политика. Мы будем очень интенсивно обсуждать сегодня, что мы можем сделать, чтобы внести вклад в урегулирование конкретно в Сирии либо… в Украине", — сказала канцлер на пресс-конференции.

    Читайте также: Очередное "перемирие" в Донбассе сорвано обстрелами

    Ранее в среду директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый сообщил, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек, будет остановлена из-за обстрелов, уже начинается ее консервация.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге