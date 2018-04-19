Меркель обсудит с Макроном урегулирование конфликта в Донбассе

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РИА Новости Украина Украине проще отказаться от Донбасса, чем реализовывать "Минск" - Макитра На переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном планируется обсудить вклад Германии и Франции в сирийское и украинское урегулирование, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Нам нужна единая европейская внешняя политика. Мы будем очень интенсивно обсуждать сегодня, что мы можем сделать, чтобы внести вклад в урегулирование конкретно в Сирии либо… в Украине", — сказала канцлер на пресс-конференции.

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Ранее в среду директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый сообщил, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек, будет остановлена из-за обстрелов, уже начинается ее консервация.