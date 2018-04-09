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    В Кабмине выразили надежду, что Россия прекратит свое существование

    (обновлено: )42518
    Юрий Грымчак и ранее выступал с неоднозначными заявлениями. Так, в январе он заявил, что в 2014-2015 годах Киев планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.
    Юрий Грымчак
    УНИАН

    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра
    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на то, что Россия прекратит свое существование, сообщает издание "Обозреватель".

    "Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, не будет <…> На одном из телеэфиров до меня дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что "вас не существует". С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни", — сказал он.

    Грымчак и ранее выступал с неоднозначными заявлениями. Так, в январе он заявил, что в 2014-2015 годах Киев планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Кроме того, чиновник заявлял, что между Россией и Украиной идет война, которая длится триста лет.

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