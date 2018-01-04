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    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра

    (обновлено: )1965217
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.
    Телеканал ZIK/Youtube

    "Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — заявил Грымчак в эфире телеканала Zik.

    По мнению замминистра, эта газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

    Грымчак добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".

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    Чиновник, очевидно, имел в виду "Северный поток — 2". Украина, как и США, выступает против строительства трубопровода, который планируется проложить рядом с "Северным потоком". Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

    Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. 

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