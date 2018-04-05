Россия осталась основным экспортером угля в Украину

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украин. Украина за первые три месяца 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 57,6%, до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основным поставщиком угля в Украину продолжает оставаться РФ, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы страны.

Сообщается, что в денежном выражении импорт в Украину каменного угля и антрацита за этот период вырос на 33,5%, до 760,468 миллиона долларов.

При этом из РФ поступил уголь на 472,397 миллиона долларов (доля в импорте 62,12%), из США – на 219,929 миллиона долларов (28,92%), из Канады – на 48,365 миллиона долларов (6,36%), из других стран – на 19,777 миллиона долларов (2,6%).

Кроме того, Украина в январе-марте 2018 года сократила экспорт каменного угля и антрацита на 67,2%, до 43,338 тысячи тонн. В денежном выражении экспорт сократился на 63,45%, до 7,8 миллиона долларов.

В частности, в РФ было экспортировано угля на 4,597 миллиона долларов, в Словакию – на 3,201 миллиона долларов, в Венгрию – на 2 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности повысило цену на уголь, произведенный государственными угледобывающими предприятиями, на 110 гривен за тонну с 2 апреля 2018 года.