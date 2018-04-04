Дело об убийстве силовиков на Майдане. Парасюк может быть следующим

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк утверждает, что его могут лишить неприкосновенности по делу активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве правоохранителей во время Революции достоинства в 2014 году.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Как сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок.

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Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

"Меня приглашали в Генпрокуратуру на разговор по этому делу. На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла "беркутовцев" на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь, – я знаю и уверен, что такая ситуация есть. Генпрокуратура это хочет сделать", – заявил скандальный нардеп в комментарии LB.ua.

По его словам, ГПУ останавливает только его статус народного депутата.

"Если стоит вопрос: будут ли они снимать с меня депутатскую неприкосновенность? Это уже политический вопрос. Ведь вопрос не в Парасюке и Бубенчике. А в том, как они зайдут в Верховную Раду и представят представление на меня, когда за четыре года не показали результатов в деле о расстреле Майдана", – отметил политик.

Парасюк добавил, что в отношении нардепа от "Самопомочи" Семена Семенченко тоже могут "шить дело" по событиям АТО.

Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.