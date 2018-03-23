Бойцовский клуб Парасюка: старые и новые "подвиги" нардепа

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Хотели раздеть до трусов"

В четверг, 22 марта, бывший сотник Майдана, а ныне нардеп Владимир Парасюк устроил скандал прямо при проходе через рамки металлодетектора в Раде. Нардеп отказался проходить проверку — возникла потасовка.

Охрана действовала согласно новому закону, который предписывает досматривать на предмет наличия оружия всех, кто входит в здания госорганов. К Парасюку обратились с просьбой пройти проверку металлоискателем. Когда устройство среагировало на что-то в кармане Парасюка, депутат категорически отказался показывать содержимое, и попытался пройти. Закончилось тем, что Парасюк столкнулся с одним из охранников. К конфликтующим подошел представитель руководства Управления государственной охраны (УГО), но его уговоры не подействовали.

Охрана так и не смогла установить, что именно нардеп пронес в здание парламента. Он буквально сбежал на второй этаж и скрылся в сессионном зале.

Позднее Парасюк пояснил, что у него звенел ремень, а его якобы хотели отвести в отдельную комнату и "раздеть до трусов".

Драка с Гелетеем

Впрочем, о "теплых" отношениях Парасюка с УГО известно уже давно.

Ранее 17 октября 2017 года нардеп устроил потасовку возле Рады с начальником Управления госохраны Валерием Гелетеем. Инцидент произошел утром, когда депутат шел на заседание согласительного совета в парламент.

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Поводом для конфликта стало количество охраны под Радой.

Народный депутат первым обратился к начальнику УГО с вопросом, зачем стянули столько правоохранителей в центр столицы. Затем между ними завязалась перепалка.

"Уберите от меня, во-первых, руки, потому что сейчас я вам эту руку сломаю!" — пригрозил Парасюк.

Спустя несколько секунд нардеп набросился на Гелетея с кулаками.

Позже глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что они не будут расследовать это нападение.

Прямо в здании суда

5 декабря 2017 года Парасюк ударил представителя полиции в мариупольском суде, где проходило заседание по рассмотрению апелляционной жалобы в деле экс-добровольцев АТО Анатолия Виногродского и Леонида Литвиненко. Видео инцидента выложил на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.

"Жесть! Нардеп Парасюк снова избил человека, на этот раз его жертвой стал полицейский в г. Мариуполь!" – подписал видео журналист.

Как можно увидеть на записи, депутат дал подзатыльник полицейскому.

Парасюк vs Вилкул

22 сентября 2016 года после записи ток-шоу "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" между депутатами Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом вспыхнула словесная перепалка из-за текущей ситуации в стране, которая переросла в драку.

После окончания эфира Парасюк пытался прорваться в помещение, где находился Вилкул, но ему это не удалось. Воспользовавшись моментом, он напал на Вилкула в коридоре. Парасюк подошел сзади к своему оппоненту и ударил его со спины без какого либо предупреждения. Однако в ответ получил жесткий отпор.

В конце стычки Вилкул взял в захват голову Парасюка (как известно Вилкул является кандидатом в мастера спорта по самбо) и если бы дерущихся не растащили, то исход поединка мог бы оказаться весьма плачевным.

Потерпев фиаско в коридоре, Парасюк бросился на улицу, где атаковал машину своего оппонента: исцарапал ее и попытался выломать двери.

Позднее нардеп сказал, что не жалеет о драке, поскольку Вилкул оскорблял его достоинство и Украину, "чего он делать не позволит".

Потасовка в суде

В январе 2016 года Парасюк стал фигурантом очередного уголовного дела. Во время заседания суда по делу участников драки на Драгобрате нардеп спровоцировал потасовку с правоохранителями.

Во время судебного заседания нардеп бросил в прокуроров стакан и облил их водой. Ужгородская местная прокуратура внесла в ЕРДР сведения и начала уголовное производство по факту хулиганства (ч.3 ст.296 УК Украины).

В то же время сам Парасюк обяснил свои действия тем, что по-другому бороться не умеет.

"Можете меня осуждать, но я буду жестко реагировать, когда будут унижать честь и достоинство моих собратьев. Я никогда не буду молчать на хамское отношение и высказывания: "А вы думали, что будет иначе? Будут сидеть". Я борюсь так, как умею и, может, это иногда немного эмоционально, но это искренне. Герои Майдана, добровольцы, киборги не должны сидеть в тюрьмах за шитые белыми нитками дела", — писал он у себя в Facebook.

Парасюк: "За Майдан стало обидно"

В ноябре 2015 года на заседании антикоррупционного комитета ВР Парасюк ударил ногой в лицо замначальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василия Писного. В ходе заседания между чиновником и депутатом возникла словесная перепалка. Парасюк предложил заслушать отчет главы СБУ Василия Грицака относительно назначения Василия Писного. На что Писный заявил, что для Майдана сделал больше, чем Парасюк. После этого нардеп подошел к нему сзади и нанес удар ногой, попав в плечо и лицо.

В свою очередь адвокат нардепа уверял, что Парасюк ударил Писного в состоянии аффекта.

Позднее Писный подал жалобу на действия Парасюка в Генпрокуратуру, было начато уголовное производство по ч. 1, ст. 345 УК "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

По материалам из открытых источников интернет