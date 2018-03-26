Соцсети: Парасюк – глава МВД? Тогда казака Гаврилюка – в генпрокуроры

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Одиозный нардеп Владимир Парасюк опять привлек к себе всеобщее внимание. На этот раз общественность заинтересовали не действия, а слова народного избранника: Парасюк заявил, что мечтает возглавить Министерство внутренних дел Украины.

"В будущем – это моя мечта", — сказал нардеп в эфире "112 Украина".

Отвечая на вопрос относительно своих действий на посту министра, Парасюк заявил, что "сделал бы там много чего".

"В первую очередь подошел бы более радикально и более критично к кадровому вопросу", — пояснил депутат.

В связи с чем уместным будет вспомнить своеобразный "прикладной" подход Парасюка в "диалогах" с отдельными политиками и чиновниками страны…

В соцсетях об этом не забыли, поэтому новые мечты старого знакомого нардепа вызвали очень бурное обсуждение.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



