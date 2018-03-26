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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Парасюк – глава МВД? Тогда казака Гаврилюка – в генпрокуроры

    (обновлено: )87781
    Какой нардеп не мечтает о президентском кресле? Или не менее престижном местечке рангом пониже. Нардеп Владимир Парасюк, к примеру, мечтает возглавить МВД… Вот только мечты эти вызвали у соотечественников весьма неоднозначные прогнозы.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка
    УНИАН
    Как Парасюк грозился раздеться до трусов у входа в Раду

    Одиозный нардеп Владимир Парасюк опять привлек к себе всеобщее внимание. На этот раз общественность заинтересовали не действия, а слова народного избранника: Парасюк заявил, что мечтает возглавить Министерство внутренних дел Украины. 

    "В будущем – это моя мечта", — сказал нардеп в эфире "112 Украина"

    Отвечая на вопрос относительно своих действий на посту министра, Парасюк заявил, что "сделал бы там много чего". 

    "В первую очередь подошел бы более радикально и более критично к кадровому вопросу", — пояснил депутат. 

    В связи с чем уместным будет вспомнить своеобразный "прикладной" подход Парасюка в "диалогах" с отдельными политиками и чиновниками страны… 

    В соцсетях об этом не забыли, поэтому новые мечты старого знакомого нардепа вызвали очень бурное обсуждение.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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