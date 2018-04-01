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    Политика

    Порошенко анонсировал поездку в Германию

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (600)

    (обновлено: )19902
    В ходе общения с жителями Донбасса в пятницу Петр Порошенко заявил, что 10 апреля едет в Берлин, где будет обсуждать вопрос ввода миротворцев ООН в регион.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 апреля поедет в Германию, где обсудит вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс.

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
    По Донбассу. Очередная "миротворческая" обструкция Киева

    "Я 10 числа (апреля — Ред.) еду в Берлин, будем говорить о миротворцах", — сказал Порошенко в Донбассе во время общения с местными жителями.

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    Он также заявил, что Киев должен создать условия для введения миротворцев в регион.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцевООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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