Порошенко анонсировал поездку в Германию

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 апреля поедет в Германию, где обсудит вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс.

"Я 10 числа (апреля — Ред.) еду в Берлин, будем говорить о миротворцах", — сказал Порошенко в Донбассе во время общения с местными жителями.

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Он также заявил, что Киев должен создать условия для введения миротворцев в регион.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцевООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.