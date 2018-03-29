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    Денисова признала, что владеет пистолетом, который ей подарил Аваков

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    Денисова сообщила, что три года назад она стала обладательницей пистоле "Форт-9": "Мною получена ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел "Огнестрельное оружие", пистолет".
    Людмилу Денисову поздравили коллеги
    Bogdan Bortakov/Facebook

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что владеет наградным огнестрельным оружием.

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    По ее словам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил ее боевым пистолетом "Форт-9" в 2015 году.

    "…сообщаю, что в 2015 году мной была получена ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел "Огнестрельное оружие", пистолет", — указано в ответе Денисовой "Украинским новинам".

    Ранее сообщалось, что ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел Украины, в виде боевого пистолета, была приурочена к 55-летию Денисовой, которое она отмечала 6 июля 2015 года. Приказ министра Авакова о награждении датирован 14 июля 2015 года.

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    Напомним, на во главе МВД Украины Аваков подарил около 400 единиц огнестрельного оружия, многие из вооружившихся — народные депутаты и высокопоставленные чиновники.

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