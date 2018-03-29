Денисова признала, что владеет пистолетом, который ей подарил Аваков

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что владеет наградным огнестрельным оружием.

По ее словам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил ее боевым пистолетом "Форт-9" в 2015 году.

"…сообщаю, что в 2015 году мной была получена ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел "Огнестрельное оружие", пистолет", — указано в ответе Денисовой "Украинским новинам".

Ранее сообщалось, что ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел Украины, в виде боевого пистолета, была приурочена к 55-летию Денисовой, которое она отмечала 6 июля 2015 года. Приказ министра Авакова о награждении датирован 14 июля 2015 года.

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Напомним, на во главе МВД Украины Аваков подарил около 400 единиц огнестрельного оружия, многие из вооружившихся — народные депутаты и высокопоставленные чиновники.