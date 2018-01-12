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    В Харькове патрульный угрожал пистолетом охранникам магазина

    (обновлено: )9420
    Командир роты поскандалил с продавщицей, в итоге женщина нажала "тревожную кнопку". После приезда охранников мужчина достал оружие и начал им угрожать, его в итоге задержали.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Харькове 11 января командир роты патрульных угрожал оружием охранникам магазина, сообщили источники NewsRoom в правоохранительных органах.

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    Как стало известно, вечером четверга в полицию поступила информация о том, что в магазине "Продукты" на проспекте Индустриальном неизвестный пригрозил продавцам пистолетом.

    Сообщается, что он поскандалил с продавщицей, в итоге женщина нажала "тревожную кнопку". После приезда охранников мужчина достал оружие и начал им угрожать, его в итоге задержали. На место происшествия выехали патрульные и изъяли у него пневматический пистолет Макарова. Никто из сотрудников торговой точки и охраны не пострадал.

    По данным издания, задержанным оказался 30-летний командир роты батальона №3 харьковской патрульной полиции Евгений К. В рядах правоохранителей мужчина служит с августа 2016 года. В момент случившегося он находился не на службе.

    В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что информация по данному поводу проверяется и ее пока не могут прокомментировать.

    Как сообщалось ранее, из рядов патрульной полиции Черновцов в течение 2017 уволили 31 полицейского.

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