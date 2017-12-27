В Черновцах патрульные занимались сбытом наркотиков - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Из рядов патрульной полиции Черновцов в течение 2017 уволили 31 полицейского.

Об этом сообщил и.о. заместителя начальника УПП в Черновцах Руслан Рубан.

"Три человека уволились по собственному желанию. Двое патрульных потеряли работу после служебного расследования за совершение дисциплинарного проступка. Они управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд их оправдал, однако руководство считало недопустимым, чтобы такие лица находились в рядах полиции", — цитирует Рубана promin.cv.ua.

А в сентябре работниками прокуратуры и внутренней безопасности был задержан инспектор патрульной полиции по факту сбыта наркотического вещества.

На данный момент в рядах патрульных Черновцов "недокомплект" 38 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве около полуночи 26 декабря произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.