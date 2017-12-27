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    Общество

    В Черновцах патрульные занимались сбытом наркотиков - СМИ

    (обновлено: )5610
    В патрульной полиции сообщили, что некоторые патрульные управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
    Сотрудники патрульной полиции. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Из рядов патрульной полиции Черновцов в течение 2017 уволили 31 полицейского.

    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом сообщил и.о. заместителя начальника УПП в Черновцах Руслан Рубан.

    "Три человека уволились по собственному желанию. Двое патрульных потеряли работу после служебного расследования за совершение дисциплинарного проступка. Они управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд их оправдал, однако руководство считало недопустимым, чтобы такие лица находились в рядах полиции", — цитирует Рубана promin.cv.ua.

    А в сентябре работниками прокуратуры и внутренней безопасности был задержан инспектор патрульной полиции по факту сбыта наркотического вещества.

    На данный момент в рядах патрульных Черновцов "недокомплект" 38 человек.

    Ранее сообщалось, что в Киеве около полуночи 26 декабря произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.

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