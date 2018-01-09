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    В Виннице патрульные со стрельбой задержали нетрезвого водителя

    (обновлено: )5601
    В патрульной полиции сообщили, что 21-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, уровень алкоголя в его организме почти в 8 раз превышал допустимую норму.
    На месте ЧП в Виннице
    Патрульна поліція України

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.

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    "Во время преследования водитель BMW не реагировал на неоднократные требования полицейских остановить авто. Стражи порядка несколько раз предупреждали водителя: если тот не остановится, они вынуждены будут применить огнестрельное оружие. Однако даже это не остановило руководителя. Инспекторы провели 2 выстрела по колесам авто беглеца и в конце концов транспортное средство остановилось. Кроме водителя в автомобиле находились еще трое его товарищей. Все они после остановки транспортного средства пытались убежать от патрульных, однако инспекторы мужчин задержали. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу", — сообщает патрульная полиция.

    Как выяснилось впоследствии, 21-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в его организме почти в 8 раз превышал допустимую норму — 1,34 промилле.

    На мужчину патрульные составили ряд админпротоколов.

    Патрульна поліція України
    На месте ЧП в Виннице
    Патрульна поліція України
    На месте ЧП в Виннице

    По факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей начато уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 342 УК. Правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве гражданин Ирана грубо нарушил ПДД и полез в драку.

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