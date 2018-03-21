МИД озвучил последствия полного непризнания выборов президента РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел выступает за признание Верховной Радой нелегитимными выборов президента России только на территории Крыма. Об этом на заседании комитета Рады по иностранным делам сообщил заместитель директора департамента, начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны России МИДа Марко Шевченко, передают "Українські новини".

"Министерство иностранных дел поддерживает проект постановления №8168, который продолжает политику непризнания попытки аннексии территории Украины, который не признает выборы на временно оккупированных территориях", — сказал он.

По словам Шевченко, в случае объявления выборов президента России нелегитимными на всей территории России все решения избранного на этих выборах кандидата также будут признаваться Украиной незаконными.

Представитель МИД отметил, это негативно повлияет на возможности министерства по защите национальных интересов Украины, в том числе прав украинцев, которые находятся на территории России.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. При этом депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".