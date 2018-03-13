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    Политика

    Аваков прокомментировал скандальный пост в Twitter

    (обновлено: )63304
    Глава МВД Арсен Аваков ответил на просьбу прокомментировать его сообщение в соцсети после разгона палаточного городка под Радой, что его персональный Twitter – "это предмет донесения как эмоций, так и информации".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что использует свой аккаунт в Twitter для выражения эмоций. Так он в ответил на просьбу "Радио Свобода" прокомментировать шутку в соцсети относительно следственных действий в палаточном городке у Верховной Рады.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мой персональный Twitter – это предмет донесения как эмоций, так и информации", – заявил во вторник глава МВД.

    Лагерь сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства и выдворенного в Польшу, был разбит у здания Рады еще в 2017 году. Правоохранители 3 марта пришли с обыском в палаточный городок, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, в результате палатки разобрали.

    Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 20 пострадавших с обеих сторон, а также изъятии в палаточном городке девяти гранат РГД-5, "коктейлей Молотова" и пяти дымовых мин.

    После разгона палаточного городка Аваков написал в Twitter: "Мы тоже прикрутили… А говорят тут некоторые, что не то имели в виду". 

    Арсен Аваков/Twitter, 3 марта 2018

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