Аваков прокомментировал скандальный пост в Twitter

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что использует свой аккаунт в Twitter для выражения эмоций. Так он в ответил на просьбу "Радио Свобода" прокомментировать шутку в соцсети относительно следственных действий в палаточном городке у Верховной Рады.

"Мой персональный Twitter – это предмет донесения как эмоций, так и информации", – заявил во вторник глава МВД.

Лагерь сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства и выдворенного в Польшу, был разбит у здания Рады еще в 2017 году. Правоохранители 3 марта пришли с обыском в палаточный городок, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, в результате палатки разобрали.

Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 20 пострадавших с обеих сторон, а также изъятии в палаточном городке девяти гранат РГД-5, "коктейлей Молотова" и пяти дымовых мин.

После разгона палаточного городка Аваков написал в Twitter: "Мы тоже прикрутили… А говорят тут некоторые, что не то имели в виду".