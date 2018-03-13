Аваков высказался о демонтаже палаток у Рады: адекватное решение

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков не считает демонтаж палаточного городка сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады силовым разгоном митингующих.

По его словам, это было адекватное решение правоохранителей — разобрать палатки, где были найдены боеприпасы.

"Я не думаю, что это называется силовой разгон. Потому что, я думаю, что если говорить о силовом разгоне, вам нужно посмотреть видео 2007 года, когда Саакашвили разгонял протестующих в центре Тбилиси. В данной ситуации были задержаны 117 человек, которые оказывали сопротивление полиции, из них порядка 11 человек были реальными участниками АТО", — сказал Аваков во вторник журналистам, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

Он напомнил, что задержанные были отпущены, в отношении двоих были возбуждены уголовные дела, один человек находился в розыске.

По его мнению, ситуация, когда в палатках у Рады были найдены боеприпасы, неприемлема. После их обнаружения правоохранители решили провести обыск. "Этот выбор был сделан осознанно, и это, на мой взгляд, адекватное, нормальное решение", — сказал Аваков о демонтаже палаточного городка.

Лагерь сторонников Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства и выдворенного в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, во время которых неоднократно происходили столкновения с полицией. Правоохранители 3 марта пришли с обыском в палаточный городок, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, в результате палаточный городок разобрали. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 20 пострадавших с обеих сторон, а также изъятии в палаточном городке девяти гранат РГД-5, "коктейлей Молотова" и пяти дымовых мин.